Chiquis Rivera convencida de que su mamá murió en un accidente

Pepe Garza mantuvo durante siete años en total secreto, una entrevista que Jenni Rivera le pidió que le hiciera la tarde del 27 de julio de 2012, casi cinco meses antes de su terrible muerte. En dicha entrevista "La Diva de la Banda" le confesó al programador de radio y productor musical, haber recibido amenazas de muerte; asimismo contó que cada vez que viajaba a México para trabajar, ponía su vida en peligro.

Chiquis Rivera, quien junto a su hermano menor Juan Ángel, escuchó la entrevista de su mamá en la oficina de Pepe Garza, dio sus primera declaraciones al respecto ante las cámaras del programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo. "Fue un shock para mí, para Johnny, pra mis hermanos, Dios sabe porque hace las cosas, ella se fue porque era el momento que Dios dijo 'ya es tiempo'".

La cantante recalcó que obviamente fue difícil escuchar ciertas cosas en la entrevista, sin embargo, está convencida que su mamá murió por un accidente aéreo y no por que ciertas personas del crimen organizado hayan ordenado quitarle la vida.

En mi corazón yo siento paz que mi mamá se fue porque algo pasó con el avión, no creo que fue otra razón.

Jenni Rivera contó a Pepe Garza aquel 27 de julio de 2012, que el FBI se había puesto en contacto con ella ante una supuesta amenaza de muerte si se presentaba en Reynosa, Tamaulipas, días después de realizar dicha entrevista.

Si me siento intranquila, porque ya está involucrada gente profesional (FBI), pero tengo que ir.

"Le pedí a mi esposo (Esteban Loaiza), él siempre viaja conmigo ahora que no está jugando, siempre me acompaña y yo le pedí que se quedara con mis hijos por si algo llega a suceder, me voy yo sola, que no se vaya mi esposo conmigo y que no me deje a mis hijos solos".