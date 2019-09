Chiquis Rivera cuenta la verdad sobre su supuesto embarazo

Chiquis Rivera anhela en un futuro no muy lejando convertirse en mamá; su esposo Lorenzo Méndez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que despertó las sospechas de un embarazo de la hija de la fallecida Jenni Rivera. "¿¡Bien adivina que!?", comentó el ex vocalista de La Original Banda el Limón en su post.

Aunque muchos de sus fans felicitaron a Chiquis Rivera por su supuesto embarazo, la cantante habla al respecto y explica la razón por la que tuvo que ir con su doctor. "Con algo malo, siempre viene algo bueno, esta semana pasada pasaron muchas cosas. Me enferme y estuve en cama dos días, me sentía fatal".

Pero luego fui a ver a mi ginecólogo para una cita rutinaria y gracias a Dios, el quiste que tenía en mi ovario izquierdo desapareció, eso me hizo sentir mucho mejor.

En su publicación en Instagram, Chiquis Rivera presentó a su perrhijo Dallas. "Y ahora les presento a nuestro hijo que vino para alegrar nuestro hogar".

¡Dios es bueno! Siempre mantén tus ojos en la luz al final del túnel.

Por su parte Lorenzo Méndez mencionó al respecto: "gracias a Dios mi amor salió muy bien después de una cita al doctor y hay nuevo integrante en nuestra familia".

Chiquis Rivera fue operada de emergencia en octubre pasado por la endometriosis que padece; hace unas semanas en una charla que tuvo con MezcalTV, comentó que esta enfermedad podría impedir que tenga hijo. En aquella charla la intérprete mencionó que pronto iría con su médico y esperaba que el quiste ya no estuviera...¡y así ocurrió!

Al preguntarle si podría quedar embarazada al padecer la enfermedad antes mecionada, aseguró "dice el doctor que ahorita puedo, pero que si me dejo los quistes o no me salen, puede eso afectar mi fertilidad, así que es muy importante cuidarnos los quistes.