Chiquis Rivera deja en claro que Joan Sebastian los perros

Chiquis Rivera de 35 años de edad causó euforia total en redes sociales al dejar en claro que Joan Sebastian le tiró la onda en su momento.

Fue en el programa Tu Night de Omar Chaparro, donde el conductor de espectáculos puso a Chiquis Rivera a competir en un juego donde perdió, por lo que tuvo que revelar que Joan Sebastian le tiró los perros.

Te voy a decir una cosa, me siento mal porque él ya no está con nosotros, decirlo, ya falleció él ¿ta mal eso?, dijo Chiquis Rivera en redes sociales.

Como era de esperarse las redes sociales de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Chiquis Rivera a quien muchos le creyeron, mientras que otros se burlaron de ella.

Para quienes no lo saben dicha acción de Joan Sebastian a Chiquis Rivera fue cuando ella salía con el empresario Ángel del Villar.

Y es que Chiquis Rivera ha sido una mujer que siempre ha llamado la atención, no solo por su belleza, sino por la seguridad que refleja ante cualquier situación.

"Huyyy sii le creo a chiquis y a mi aún estando con JLo el Ben Affleck me anda tirando la onda". "Yo no se pq le tiran tanto a Chiquis es bella y me gusta como canta. Y se ve muy bonita en ese bideo y habla miy bonito y nunca la he oido mal hablada".