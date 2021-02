Chiquis Rivera desde la ducha sube un video al estilo de Noelia

Chiquis Rivera de 35 años de edad vuelve a paralizar las redes sociales una vez más, pues ahora se dejó ver desde la ducha mientras se daba un baño, pero un cristal impidió que se viera del todo bien el cuerpo de la cantante, quien usó su dedo para hacer un bello corazón dándole más seducción al video el cual recorre toda la internet muy al estilo de Noelia.

"Ama, abraza y aprecia tu cuerpo. no dejes que nadie te dicte la talla del vestido que "deberías" ser. #beeCONFIDENT, escribió Chiquis Rivera en el video el cual ya superó el millón de reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo donde la cantante deja en claro una vez más de que tiene unas curvas de tentación pues se ve de impacto.

"Suelta la Sopa’s highlight of the day in 1...2.", "Le cale a quien le cale, te cargas tremendo cuerpazo", "Te amo preciosa estoy tan orgullosa de ti bebé", "Excelente participación, ahora quiero ir a una fiesta tuya para que me cantes "FELIZ DE LA VIDA" esa canción me fascina", "Gracias a ti he aprendido a no rendirme nunca. Gracias por demostrarme que nada es imposible. Te amo @chiquis", le escriben a Chiquis Rivera.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Chiquis Rivera ha sufrido de los ataques de las redes sociales quienes se le han ido con todo a la grupera y todo por las fotos que salieron a la luz donde se le ve a la hija de Jenni Rivera disfrutando de las playas de Tulum, pero al parecer no fue captada en su mejor ángulo, pues muchos notaron algunas de sus imperfecciones.

Tras dicho escándalo a Chiquis Rivera no le quedó de otra más que responder a sus detractores a quienes les dijo que ella se siente hermosa, por lo que dejó en claro que no dejará que los comentarios negativos afecten su día, pero eso no es todo, pues Chiquis Rivera siguió posando como una verdadera diosa desde la playa.

Por si fuera poco Chiquis Rivera después del ajetreado viaje de Tulum a Estados Unidos decidió someterse de inmediato a una rutina de ejercicio la cual ya conocen sus fans desde hace tiempo y es que el box, además de un poco de pesas le fascina a la intérprete de Entre Botellas, quien tiene otros escándalos pendientes.

Y es que muchos desean saber si de verdad Chiquis Rivera, regresó o no con Lorenzo Méndez, de quien se separó desde el año pasado, pues la cantante al parecer ya no estaba a gusto con el grupero con quien muchos aseguran Chiquis Rivera hacia una buena pareja, por lo que algunos aseguran que ella no quiso luchar por este amor.

Chiquis Rivera también se ha entregado demasiado a su carrera como cantante, y es que desde la muerte de su madre, ella siguió con su legado, otra de las cosas que ha molestado demasiado a los haters, pues siempre le han dicho a la también empresaria que no sabe cantar, algo que la tiene sin cuidado.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera también es famosa por aparecer en el reality show, Tengo Talento, Mucho Talento, donde ella es juez y al público le ha encantado pues creen que es una mujer muy honesta, pero a la vez divertida a la hora de hablar con los participantes.

