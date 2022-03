Chiquis Rivera destrona a Eiza González volviéndose una imponente rubia

México.- En las últimas horas quien acaparó todos los titulares de noticias de espectáculos, se volvió tendencia en las redes sociales y se robó todas las miradas fue la actriz mexicana Eiza González, esto tras presumir un nuevo look.

Y quien no se quiso quedar atrás al ver a la artista de 32 años de edad fue la cantante de música regional mexicana Chiquis Rivera, de 36. A través de sus redes sociales, la hija mayor de Jenni Rivera sorprendió a todos con un nuevo look.

Eiza presumió de ser una hermosa rubia en las últimas horas, desatando todo tipo de halagos y posteriormente se volvió tendencia un video de Chiquis luciendo completamente diferente con un nuevo look, nada más y nada menos que de una imponente rubia.

Chiquis Rivera dejó a todos boquiabiertos con su nuevo look, probando por primera vez un tono extraclaro que le quedó de maravilla y por supuesto los comentarios al respecto no se hicieron esperar, en donde se destacó su belleza incomparable.

En las redes sociales muchos comenzaron a cuestionarse si volverse rubia era la tendencia de hoy, tal y como sucedió hace algunos años cuando todas las mujeres comenzaron a volverse rubia debido a la tendencia que impusieron Kim Kardashian y Kylie Jenner.

En esta ocasión vuelve el rubio a ser tendencia y Chiquis lo luce de maravilla, por lo que los comentarios no se han hecho esperar y todos han comenzado a elogiar la belleza de la cantante estadounidense de 36 años.

Pero Chiquis no copió a Eiza González como muchos creen, al contrario, a través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram señaló que estaba probando algo nuevo para la próxima campaña de su línea de maquillaje Be Flawless, sobre la cual no quiso revelar más detalles.

