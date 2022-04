Chiquis Rivera, empoderada con "El Honor", sencillo de su nuevo álbum producido por Luciano Luna

Acompañada de la música de la banda sinaloense, la cantante estadounidense Chiquis Rivera estrenó una nueva canción, "El Honor", un tema a través del cual emana fuerza y empoderamiento, resaltando el valor de la mujer y lo que merece en una relación. Este sencillo es de la autoría del compositor Luciano Luna, originario de Guamúchil, en el estado de Sinaloa, México.

Mediante un comunicado de Fonovisa, la hija de Jenni Rivera externó que la canción en mención le encanta, "quiero que la canten a todo pulmón los que se identifiquen con ella". Asimismo, expresó su emoción por lanzar nueva música, "la cual representa todo un proceso, que en verdad, disfruto y lo hago con mucho cariño para todos mis fans".

"El Honor" fue producida por Luciano Luna, Ulises Lozano y Richard Bull, ganadores del Latín Grammy. Los instrumentos de la canción fueron grabados en Sinaloa, México y Chiquis, grabó su voz en un estudio en las colinas de Laurel Canyon, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

"Fue un honor que yo pasara por tu historia, no lo aceptas, pero me tiene sin cuidado. Y es que no es de presumir que me perdiste, que me tuviste y para ti fui demasiado, te di la oportunidad de que cambiaras, mis palabras no pasaron tu armadura, muy a tiempo me alejé y fue un acierto, porque tú jamás te pusiste a mi altura", dice una parte de la letra de la canción.

Próximamente, el audiovisual de "El Honor" será dado a conocer en su canal de YouTube; cuenta con la dirección y producción de Óscar Edén.

"El Honor", forma parte del nuevo álbum de estudio de Chiquis Rivera, producido también por Luciano Luna, con quien ha forjado una linda amistad y un buen equipo de trabajo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Chiquis y Luciano Luna trabajan juntos. El también cantante sinaloense, fue el productor de su anterior álbum, "Playlist", el cual fue galardonado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, con el Latín Grammy a "Mejor Álbum de Música Banda", el primer gramófono dorado para ambos.

"Ha sido muy bonito trabajar con ella, ha sido muy linda conmigo, muy buena amiga y aparte, la he empujado a crecer como artista, se ha hecho un equipo muy sólido, me ha tratado muy bien", manifestó Luciano Luna sobre Chiquis, durante una charla con Debate.

Leer más: Luciano Luna: sus canciones, el Grammy, su proyecto con Banda Fortuna y trabajar con Pepe Aguilar

Por otra parte, la sobrina del también cantante Lupillo Rivera, "El toro del corrido", concluyó con éxito la primera temporada de su programa de televisión "Lo mejor de ti" de NBC Universo, donde además de ser conductora y productora ejecutiva, ayudó a transformar a sus participantes de adentro hacia afuera.

Y por si fuera poco, el éxito de su podcast "Chiquis and Chill" ha sido fenomenal, ya que con un total de 19 episodios hasta la fecha, se ha posicionado como número uno entre las audiencias de podcasts en Estados Unidos, donde la cantante comparte consejos, mensajes positivos y experiencias a la audiencia.