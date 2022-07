Chiquis Rivera, enamorada de Mazatlán, hace bailecito coqueto en traje de baño (VIDEO)

El video lo publicó hace algunas horas en su perfil de Instagram y declaró: "Que bonita es la vida en Mazatlán, chinga'o", recibiendo más de 50 mil me gustas y bastantes comentarios positivos.

La artista estadounidense se puso coqueta con la cámara e hizo un atrevido bailecito en traje de baño , moviendo esos atributos que han vuelto locos a todos y demostrando lo bien que se le da el baile, lo cual no es sorpresa, pues su madre también fue una mujer muy bailadora.

A Chiquis Rivera no se le pasó deleitarse con los mejores platillos de mariscos elaborados en Mazatlán ni tampoco irse a la playa para pasarla de lo mejor , pero no lo hizo sola, la acompañó su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, y un grupo de amigos con los que viajó.

Tras culminar las grabaciones de su próximo sencillo, del cual no se tiene fecha de estreno, hasta el momento, la intérprete de 37 años se dio un tiempo libre para gozar de los frutos de su trabajo y se fue a pasear por la ciudad , compartiendo sus días a través de las redes sociales.

Mazatlán.- Hace algunos días, la cantante estadounidense de música regional mexicana, Chiquis Rivera , visitó Mazatlán, Sinaloa, para la grabación de su nuevo video musical , en donde no perdió la oportunidad de disfrutar de las maravillas que tiene para ofrecer la Perla del Pacífico.

Gilberto Coronel Periodista Web

