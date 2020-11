Chiquis Rivera enciende las redes con ajustado traje de encaje (Video)

La cantante del regional mexicano, Chiquis Rivera, ha demostrado que puede salir adelante tras su separación de Lorenzo Méndez y en sus últimas publicaciones ha dejado ver todo lo que el también cantante dejo ir y no supo valorar.

La hija de la fallecida Jenni Rivera, encendió las redes sociales con un corto pero ardiente video que compartió en Instagram, para el deleite de todos sus seguidores, en el que portaba un traje completo de encaje resaltando sus atributos, mostrando porque es considerada como una mujer “gordibuena”.

En el video se observa a Chiquis Rivera modelando en un escenario, aunque no camino mucho, con un traje completo pegado de encaje en color negro con beige, la cantante del regional mexicano mostró su lado más sensual para después de terminar con una vuelta hacer un pequeño “twerking”, “Quizás no soy de tu agrado, pero #MeVale! YO, me caigo muy bien”, escribió la cantante.

Rompe el silencio

Chiquis Rivera en los últimos días ha hablado sobre lo que paso con su ex pareja Lorenzo Méndez, e incluso en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ revelo cual fue su error durante su relación.

Quizás mi error fue querer cuidarlo [a Lorenzo], querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio y fue de más”, expresó.

“Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye, que le vaya bien. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante”, Chiquis Rivera.

La artista aseguró que por ahora solo quiere enfocarse en su carrera profesional y en recuperarse de la ruptura, pero no se negó a la posibilidad de enamorarse una vez más en el futuro.