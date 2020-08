Chiquis Rivera enseña a Jacqueline Bracamontes como debe lucir un vestido de brillantes

Tal parece que los vestidos de cristales jamás pasaran de moda en el mundo del espectáculo y Chiquis Rivera lo sabe, es por eso que le demostró a su colega Jacqueline Bracamontes como debe lucirse un diseño con estos luminosos accesorios con los cuales llaman demasiado la atención.

Resulta que Chiquis Rivera se lució con un traje muy grupero en color negro con un escote muy pronunciado, además estaba tupido de pequeños cristales, con los cuales se llevó el asombro de todos, pues se le miraba muy bien a la cantante de 35 años de edad.

Por si fuera poco una coqueta tejana adornaba el conjunto de Chiquis Rivera, además de una trenza muy sexy con la cual se llevó los halago de sus fans, quienes siempre le han comentado a la también jueza de Tengo Talento Mucho Talento que sabe vestirse muy bien cuando se trata de acaparar miradas, ya que a la guapa mujer le encanta que hablen de ella, por lo que siempre logran su objetivo.

Además Chiquis Rivera le hizo la competencia a Jacqueline Bracamontes como se dijo al principio, pues la conductora se lució anoche en la final de La Voz US con vestido azul lleno de cristales con el cual causó gran asombro, además estaba estrenando cuerpo, pues se hizo algunos cambios estéticos, para verse mucho mejor ante las cámaras de televisión.

"Super hermosa, bendiciones", "Estas muy hermosa que bonitas curvas tienes amor", "Los dos están fabulosos te ves diva como sea mi Chiquis, pero me encanta más el primero, bueno para la pista es el ideal", "Chiquis eres como María Magdalena cada día te pones más buena", "Me gusta ese tipo de ropa es la q te favorece, nada exagerado todo se ve proporcionado", le escriben a Chiquis Rivera en Instagram.

Y es que contrario a Jacqueline Bracamontes, Chiquis Rivera es una mujer más atrevida, ya que le gustan los vestidos con aperturas más abiertas, ya sea para lucir pierna o pompa, pues a la cantante le encanta que aludan sus atributos con los cuales engancha a quien sea.

Algo que también llama demasiado la atención de estas dos mujeres es el perfecto cutis que se cargan, pues con o sin maquillaje se ven espectaculares y sus fans se lo han hecho saber, ya que ellas mismas han posado ante las cámaras para mostrar que son de las pocas mujeres que no tienen ninguna imperfección.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera estuvo en problemas hace unas semanas, ya que se contagió de Covid-19 junto a su esposo Lorenzo Méndez y aunque algunos haters aseguraron que los dos cantantes mentían, Chiquis Rivera se quejó de los que piensan que el Covid-19 no existe.

Quería hacer conciencia hablando de este tema del Covid, porque yo creo que hay muchas cosas que mucha gente que ha tenido el Covid hasta se quieren esconder y no decirlo y no ser honestos y transparentes y yo desde el momento que me di cuenta les deje a ustedes saber, porque siento que es mi responsabilidad, tienen que educarse mi gente educarse y tener compasión.