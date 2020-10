Chiquis Rivera entre lágrimas grita que no fue infiel con Mr.Tempo

Chiquis Rivera de 35 años no se quedó callada y confesó ante la prensa en un aeropuerto que jamás ha sido infiel como todo mundo esta creyendo en estos momentos, después de darse unos besos con el empresario Jorge Cuevas, conocido como "Mr. Tempo", con quien se dice ya comenzó un noviazgo con él.

Como algunos sabrán Chiquis Rivera decidió separarse de su aún esposo Lorenzo Méndez, de quien no se sabe si ya firmaron el divorcio, pero lo que sí es un hecho es que Chiquis Rivera ya había sido captada con Jorge Cuevas "Mr, Tempo", en la Ciudad de México, por lo que de inmediato comenzaron a surgir los rumores sobre un nuevo romance.

Tras darse a conocer las imágenes del apasionado beso que se dio Chiquis Rivera con Jorge Cuevas "Mr, Tempo", ella de inmediato dio la cara y entre lágrimas ella confesó que no se casó para después separarse, dejando en claro que fue el destino quien al final hizo que la cantante decidiera separarse de Lorenzo Méndez, quien se ha dicho en las últimas semanas está pasando muy mal momento después de separarse de Chiquis Rivera, con quien se casó apenas el año pasado en una boda la cual estuvo llena de escándalos.

Me duele que quieran voltear las cosas eso no se vale eso es muy mal y por eso estoy aquí frente de ustedes porque no se vale de que quieran voltear las cosas y que digan de que yo fui una infiel eso no es cierto y él lo sabe, le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, muy buena esposa, él lo sabe, dijo Chiquis Rivera a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

Tras enfrentar a los medios Chiquis Rivera también recalcó que aún no tiene un noviazgo con Jorge Cuevas, "Mr.Tempo", pero el empresario le dijo que sí le gustaba Chiquis Rivera, pues ella se los dijo a los medios, es por eso que prefiere que todo fluya con normalidad ya que una de las razones por las que fueron captados en la Ciudad de México se debió a una charla de trabajo, por lo que se siguen conociendo.

No es relación todavía, nos estamos conociendo, este como les repito es un hombre que respeto muchísimo, se me hace muy atractivo la verdad, él me lo dijo de frente me gustas, pero quiero hacer negocio contigo, voy a respetar, él de hecho él sabe por qué él se acaba de divorciar, él entiende lo que es´ta pasando y no me quiere hacer daño, dijo Chiquis Rivera para Infinito Magazine.

Chiquis Rivera asegura que no fue infiel/Instagram

Aunque Chiquis Rivera ya dio la cara ante los medios, los internautas y fans de Lorenzo Méndez, aún no le perdonan que ya no esté con Lorenzo Méndez, por lo que decidieron atacarla, pues aseguran que Chiquis Rivera no respeto del todo la separación con Lorenzo Méndez, pues al parecer no está llevando el duelo como debe ser.

"Sé feliz, pero que te quede claro que Lorenzo jamás ha hablado mal de ti, el jamás se ha hecho la victima, asume las consecuencias de tus actos", "Se feliz Chiquis Lorenzo no te valoro tu hiciste todo lo posible y si tu relación no funcionó fue por Lorenzo por eso que nadie te quite tu felicidad vive la vida a tu manera bien por ti Chiquis", "Tú no te respetas a ti misma, tenías que verte dado tu tiempo", le escriben a Chiquis Rivera en redes sociales.

Para quienes no lo saben Chiquis Rivera fue quien hizo oficial su separación en redes sociales y supuestamente Lorenzo Méndez ni siquiera tuvo conocimiento sobre dicha decisión tiempo después, lo que provocó todo tipo de dudas al darse a conocer la noticia, pues siempre se les vio muy felices en redes sociales.

Por su parte Lorenzo Méndez como se dijo anteriormente, ha compartido varios mensajes tristes en Twitter, donde señala que ha estado a punto de tocar fondo por la situación, pero se ha apoyado mucho de su familia y su hija.