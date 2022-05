Chiquis Rivera es la abeja reina y sus enemigas unas moscas así lo dice su nueva canción

Chiquis Rivera de 36 años de edad, lo dice fuerte y claro, pues comentó en redes sociales que es la abeja reina, dejando en claro que las moscas como ella lo señala no le quitan el sueño para nada a pesar de que siempre la están atacando cada que pueden.

Y es que Abeja Reina es parte de la canción del nuevo álbum de Chiquis Rivera el cual se estrena el día de hoy en YouTube, donde ya compartió el primer adelanto donde se corona como la abeja reina, mientras que a sus detractoras las llama moscas dejando en claro que a pesar de todo es una verdadera guerrera que no la detiene nada.

En el adelanto se puede ver a la hija mayor de Jenni Rivera con dos vestuarios espectaculares, un traje negro tipo encaje completamente pegadito el cual resalta sus bellas curvas, mientras que otro es uno del mismo estilo, pero totalmente amarillo, representando a una abeja, mientras que su maquillaje era completamente exótico algo que a ella le fascina demasiado.

"Estará disponible desde las 12 AM?? Para desvelarme esperando el álbum", "Estoy tan emocionada y orgullosa de ti mi vidaaa te amoo", "Eres mi abeja reina pero no me piques, yo me encargo de eso bbsota", "Que emoción!! Te deseo miles miles de Bendiciones y mucho éxito como siempre guapa @chiquis" le escriben a Chiquis Rivera.

Para quienes no lo saben, la cantante originaria de Estados Unidos ha tratado de seguir con el legado de su madre por medio de la música y es que no lleva la música en la sangre, pues es parte de una gran dinastía musical, aunque ha dicho en ocasiones que no es nada fácil, ella trata de darlo todo en cada video o álbum que saca.

Cabe mencionar que los escándalos también son parte de esta carrera, pues en estos momentos tanto ella como sus hermanos no tienen relación con su tía Rosie Rivera desde hace unos meses debido al mal manejo como albacea que su hermana Jenni le dio a cargo antes de morir, por lo que tanto sobrinos como ella se distanciaron.

