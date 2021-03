Chiquis Rivera feliz de divorciarse de Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera de 35 años de edad, está más que feliz de haberse divorciado de Lorenzo Méndez, así lo reveló la cantante tras su visita a la ciudad de Guadalajara, donde acudió a la boda de su amiga Helen Ochoa.

Resulta que el programa Sale el Sol, le preguntó a Chiquis Rivera, como se ha sentido en los últimos meses y ella respondió que feliz en todos los aspectos, en especial por haberse divorciado de Lorenzo Méndez.

Yo la verdad ahorita estoy disfrutando ahorita me siento muy bien, muy feliz, no me he sentido tan realizada, tan feliz en tanto tiempo, me siento bien, estoy muy agradecida con Dios. me estoy enfocando en mi música ya, dijo Chiquis Rivera.

Y es que Chiquis Rivera se enfocó en otros proyectos el año pasado, pero en cuanto arrancó el 2021 se puso a trabajar en su nuevo álbum el cual es seguro que triunfe, pues no por nada ganó el Latin Grammy hace poco.

Por si fuera poco Chiquis Rivera ha sacado su lado coqueto es decir se ha mostrado más provocativa en Instagram, donde sus fans se lo dicen a cada momento, en especial las fan page que le dan publicidad con fotos demasiado coquetas de Chiquis Rivera.

"Bien bien por ella que este feliz que Lorenzo está más que súper feliz y dándole con todo de triunfo en triunfo y más feliz él por ser el gran cantante con una voz espectacular felicidades para los dos", "Disney podrá tener muchas princesas, pero no te tiene a ti", le escriben a Chiquis Rivera.

Otra de las cosas por las que Chiquis Rivera es muy admirada es porque a pesar de las críticas sobre su cuerpo ella se siente bendecida, pues para ella la belleza interior es la que más lucirá durante el resto de su vida.

