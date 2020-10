Chiquis Rivera fue insultada por Daniel Bisogno y Pati Chapoy lo regaña por su comentario

Chiquis Rivera no pudo evitar llorar de alegría al compartir con sus seguidores la noticia de la nominación que recibió para los Premios Latin Grammy 2020. "Chicos, estamos nominados a un Grammy Latino, no puedo respirar, estoy tan feliz, tan contenta. ¡Oh my god! ¡Oh my god!", expresó en un video la hija de la fallecida Jenni Rivera, en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram.

La cantante Chiquis Rivera fue nominada a los Premios Latin Grammy 2020 en la categoría "Mejor álbum de música de banda"; cabe mencionar que en dicha categoría también están nominados Banda La Ejecutiva, La Séptima Banda, Banda Lirio y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

En el programa Ventaneando de TV Azteca pasaron el video de Chiquis Rivera llorando de felicidad, sin embargo, Daniel Bisogno no perdió la oportunidad de ofender e insultar a la cantante del Regional Mexicano. "No puede respirar, no puede respirar la gorda", expresó el conductor de televisión con ese modo que tiene para decir las cosas. "¡Ay no, que no ma'! Bien escandalosa, gorda", manifestó Pedro Sola, uniéndose a los insultos de su compañero de Ventaneando. Posteriormente Daniel trató de suavizar un poco el comentario que había hecho:

Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir 'estoy gordo' porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo.

"Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada, boca de guaje", siguió diciendo Daniel Bisogno. Ante los comentarios que hicieron tanto Pedro Sola como él, la titular del programa Pati Chapoy lo regañó, "qué bueno que esté llorando y tú y tú son una bola de amargados, envidiosos de la Chiquis, a ti te gustaría tener la boca de ella, no tienes labios". En redes sociales muchos usuarios manifestaron su molestia, señalando como inapropiados los comentarios hacia Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera con muchos sentimientos encontrados

La nominación de Chiquis llega luego de su separación de Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Original Banda El Limón. A mediados de septiembre pasado, la hija de Jenni Rivera publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales: "con el corazón pesado les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años y por esa razón, siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento".

No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso. Nuevamente, gracias a todos los que han apoyado nuestra relación desde el primer día. Gracias por apoyarnos y apoyar nuestro amor, desafortunadamente, Dios tiene otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias.

En una pasada entrevista para el programa Venga la Alegría, Lorenzo Méndez habló sobre las razones que provocaron su ruptura con Chiquis Rivera. "Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales, todo siempre fue con madurez. El cantante confesó que fue él quien le pidió a Chiquis que se dieran un tiempo, pues él lidiaba con problemas internos que le impedían tener una relación sana: "le dije: 'déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces'".