Chiquis Rivera gana el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música de Banda por Playlist

Estados Unidos.- Con una gran emoción y entre lágrimas es como recibió la hermosa Chiquis Rivera su primer Latin Grammy este jueves 19 de noviembre gracias a su álbum "Playlist", lanzado el pasado 29 de mayo y ahora premiado como Mejor Álbum de Música de Banda.

La página oficial de premiación compartió un video del momento en el que se da a conocer que la cantante es la ganadora del megáfono dorado tras competir contra distintas estrellas, siendo la única mujer en la contienda, causando una gran emoción y orgullo entre sus seguidores.

Chiquis competía en esta categoría contra Banda La Ejecutiva de Mazatlán, Sinaloa, con "Te encontré", Banda Lirio, con un homenaje "Al Rey José Alfredo Jiménez", La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, con "Labios Mentirosos", y La Séptima Banda, por "Salud por nuestro 25 aniversario".

Los competentes se anunciaban, la conductora revela el nombre de del álbum ganador y resulta ser "Playlist" de Chiquis Rivera y ella, junto a sus familiares y amigos, brincan de la emoción con la noticia en una transmisión desde casa y declara: "Aquí está feliz mi gente, primeramente... gracias a Dios, gracias por su fortaleza, por darme el coraje, la valentía", inició.

Aunque se dijo nerviosa por su triunfo, agradeció a toda la gente que la ha apoyado. "Este no nomás es mi logro, sino de mucha gente, de mi equipo de trabajo, de mi mánager, que la verdad ha sido una gran parte de este logro. A toda la gente que ha creído en mí desde el inicio de mi carrera, a mis fans, a Boss Bee Nation, a mi familia, a los artistas que formaron parte de este disco; Amanditita, Elena Ochoa, Ely Quintero, Los Sebastianes, Becky G. Gracias por creer en mí, por hacer esto conmigo, a los productores, Ulises, el Licenciado, Luciano Luna, a los Mixers, a todos. De verdad muchísimas gracias, es un placer", continuó muy emotiva.

Para finalizar decidió enviar un mensaje para toda su gente y fue ahí cuando rompió en llanto. La cantante dijo: "Esto va para ti, para la gente, si alguna vez que no puedes, que no debes, que nunca vas a lograr el éxito, yo estoy aquí para decirte que sí se puede, con dedicación, con disciplina, con fe, con Dios todo, sin él nada. Señor toda la gloria a ti... Oh my God... Muchísimas gracias a la Academia, gracias, muchas gracias", finalizó.

La cantante también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró la celebración que tiene en casa en estos momentos y el momento en el que la nombran ganadora. Asimismo, presumió un escote fenomenal en el atuendo para su nominación, un smoking negro estilizado con distintas joyas femeninas y el cabello suelto y ondulado.

Más tarde realizó una transmisión en vivo por Instagram para agradecer a todos los que estuvieron presente en dicho material discográfica, así como el Latin Grammy que ganó en esta premiación tan importante que sin duda ha marcado un antes y un después para su carrera. Aprovechó también mostrar todo lo que organizó en casa por su nominación sin saber que sería la ganadora. Amanditita también estuvo presente, así como algunas de las personas que trabajaron en el disco.

Chiquis también mostró lo que montaron como alfombra roja en su hogar y el mariachi que llegó a casa para celebrar su triunfo. Pero sin duda, el momento más esperado era verla con su vestido para la gala y la espera valió la pena, pues deslumbró como nunca la cantante en un fascinante atuendo.

Chiquis Rivera gana el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música de Banda por Playlist. Foto: Instagram

Chiquis Rivera posó en la alfombra roja de los Latin Grammy 2020 en un vestido negro brillante con un sensual escote y una abertura en una de sus piernas, con el cabello suelto y ondulado y tacones en color negro, para complementar añadió una bolsa de mano en colores negro y plateado.