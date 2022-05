Chiquis Rivera habla de sus problemas de salud mental y confiesa cómo los va superando

México. La cantante Chiquis Rivera confiesa en entrevista con Ventaneando que durante su vida ha lidiado con distintos problemas de salud mental y también cómo ha salido poco a poco de ellos.

Chiquis Rivera menciona que uno de esos problemas mentales que padeció fue la fuerte depresión que enfrentó tras separarse de Lorenzo Méndez.

Chiquis se encuentra actualmente en CDMX para promocionar su nuevo tema Abeja Reina, y a Pati Chapoy le cuenta que no podía ni bañarse cuando se separó del cantante Lorenzo, con quien estuvo en matrimonio.

"No podía ni bañarme, y dije: ‘algo está pasando' y busqué la terapia, me ayudó muchísimo. Desde los 12 he tomado terapia, lo hago y lo dejo un tiempo, en este medio puede ser un poco dificil, yo creo que todos me pueden entender”, señala.

Chiquis ha sufrido problemas de salud mental a lo largo de su vida, lo ha compartido en otras entrevistas que le han hecho, incluso reveló que un día estuvo a punto de suicidarse.

Muchos son los proyectos que Chiquis tiene para con su carrera, cuenta también, entre ellos una colaboración con su fallecida mamá Jenni Rivera y que será posible gracias a la tecnología, aunque por ahora no dijo cuál tema cantará con ella.

Chiquis guarda al recuerdo de su mamá mucho amor y respeto, puesto que le enseñó bastante cosas en vida, entre ellas a trabajar, menciona también:

“Le diría gracias porque me ayudo a trabajar más, a apreciar el dinero porque no nacimos ricas; el valor del dinero me lo enseñó.

“La herencia más grande que me dejó fueron mis hermanos”, menciona también Chiquis Rivera, quien comenzó su carrera artística durante 2014 al dar a conocer su primer sencillo Paloma Blanca.