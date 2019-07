Chiquis Rivera habla del romance de su tío Lupillo y Belinda

Chiquis Rivera ha reaccionado a la supuesta relación amorosa de su tío Lupillo Rivera con la joven cantante Belinda. En un encuentro con la prensa la hija de la fallecida Diva de la Banda manifestó: “he escuchado ciertas cosas, pero no he platicado con mi tío Lupe. ¿Ya lo confirmó él?".

Que sean felices, yo quiero que ellos sean felices. Veo a mi tío Lupe muy contento, quiero platicar con él y preguntarle si es cierto, pero sí lo veo muy feliz y muy guapos.

La cantante Chiquis Rivera, quien hace unos días protagonizó una escándalosa boda con Lorenzo Méndez, señaló que en caso de ser ciertos estos rumores, significaría que a Belinda le gustan mayores (como canta Becky G): "le gustan mayores...el amor siento que no tiene número, obviamente tienes que estar ya de edad, ella ya está de edad. Belinda sí es muy linda, muy guapa, talentosa y me gustaría conocerla en persona".

Anteriormente Chiquis Rivera en compañía de su esposo Lorenzo Méndez, llevó a cabo un Instagram Live para hablar de lo ocurrido en su boda. La cantante dio a conocer su molestia en contra del programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, de quienes espera una disculpa; asimismo aseguró que su boda no fue vendida a nadie como mucho se ha especulado.

"Yo quería enfocarme en el amor que yo le tengo a Lorenzo, que él me tiene a mí, siento que eso es lo más importante cuando uno se está casando, no quería preocuparme por las cámaras o como me miraba o si me iban a criticar, quería vivir el momento y me da mucha tristeza que me hayan quitado eso", comentó.

Asimismo señaló que todo este caos se originó porque en el programa de espectáculos antes mencionado, mostraron la invitación de su boda con Lorenzo Méndez, enseñando además la fecha, hora y lugar donde se llevaría a cabo. “Lo hicieron con malas intenciones y eso no está bien, El Gordo y la Flaca, estoy muy decepcionada con ustedes, se los digo aquí con el corazón en las manos, hasta ganas de llorar me dan, porque siento que me he portado muy bien con los medios siempre".

La integrante de la Dinastía Rivera resaltó que debería estar disfrutando esta nueva etapa de su vida, ahora como una mujer casada, en vez de estar dando este tipo de explicaciones. "Me siento un poco frustrada, porque siento que no debo hacer algo así días después de mi boda".