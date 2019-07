Chiquis Rivera habla sobre su polémica boda con Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera en compañía de su esposo Lorenzo Méndez, llevó a cabo un Instagram Live para hablar de lo ocurrido en su boda el pasado fin de semana. La cantante dio a conocer su molestia en contra del programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, de quienes espera una disculpa; asimismo aseguró que su boda no fue vendida a nadie como mucho se ha especulado.

"Yo quería enfocarme en el amor que yo le tengo a Lorenzo, que él me tiene a mí, siento que eso es lo más importante cuando uno se está casando, no quería preocuparme por las cámaras o como me miraba o si me iban a criticar, quería vivir el momento y me da mucha tristeza que me hayan quitado eso", comentó Chiquis Rivera.

La hija de la fallecida intérprete Jenni Rivera, señaló que todo este caos se originó porque en el programa de espectáculos antes mencionado, mostraron la invitación de su boda con Lorenzo Méndez, enseñando además la fecha, hora y lugar donde se llevaría a cabo.

“Lo hicieron con malas intenciones y eso no está bien, El Gordo y la Flaca, estoy muy decepcionada con ustedes, se los digo aquí con el corazón en las manos, hasta ganas de llorar me dan, porque siento que me he portado muy bien con los medios siempre", manifestó Chiquis Rivera.

La integrante de la Dinastía Rivera resaltó que debería estar disfrutando esta nueva etapa de su vida, ahora como una mujer casada, en vez de estar dando este tipo de explicaciones. "Me siento un poco frustrada, porque siento que no debo hacer algo así días después de mi boda".

Sobre su llegada a la iglesia y todo el revuelo que se originó cuando el equipo de seguridad la cubrió con sombrillas negras, para que la prensa de espectáculos no pudiera tomar imágenes de la cantante con su vestido de novia, Chiquis confesó que ella así lo ordenó.

Esa fue mi decisión, así lo quise, ¿por qué?, por qué tampoco quiero darles el gusto a ustedes los medios después de invitar a todo el mundo y exponer nuestra vida privada.

Dejó muy en claro que tanto ella como Lorenzo Méndez tomarón la decisión de no vender la exclusiva de boda, para evitar que una cadena de televisión u otra se molestara; ante esto, mencionó que en vez de venderla, compartirían momentos de este día a través de su canal de YouTube como regalo a todos sus fans.

"Decidimos compartirlo con la gente que nos sigue porque los queremos, nos debemos al público, pero tenemos derecho a una vida privada".

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera hablaron sobre la agresión a uno de los camarógrafos de El Gordo y la Flaca, a las afueras del lugar donde se llevó a cabo la fiesta. Recalcaron que ellos no promueven la violencia y reconocen que tanto el camarógrafo como el equipo de seguridad hicieron mal en golpearse, pero insisten en que nada de esto hubiera pasado si no hubieran acudido a la ceremonia cuando no fueron invitados.