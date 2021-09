Chiquis Rivera harta de que critiquen su cuerpo le manda mensaje a los habladores

Chiquis Rivera de 36 años de edad está harta de las etiquetas y es que en los Premios Billboard fue muy criticada por no verse igual de sexy que otras cantantes que llevaron sus curvas al límite.

Tras haber recibido mucho hate lo primero que hizo la cantante americana fue mandar un contundente mensaje a sus detractores quienes se burlaron de ella, pero la autoestima de la famosa es muy grande.

No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…, escribió la cantante via Twitter.

Para quienes no lo saben Chiquis Rivera se ha tenido que enfrentar a las críticas sobre su apariencia desde que entró a la industria musical, ya que le han dado con todo.

Chiquis Rivera super guapa con este outfit/Instagram

Por si fuera poco Chiquis Rivera se quedó con una espinita de seguir enfrentando a sus haters y hasta hizo mención de la cantante Karol G en otro tuit muy polémico.

"Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES!Así como a @karolg! I love myself… and so should you, escribió la grupera.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera está a punto de estrenar su propio reality show con mujeres de verdad como ella lo ha mencionado.

