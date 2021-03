Chiquis Rivera imponente con su vestido apretadito de gala

Chiquis Rivera de 35 años de edad desató la locura al aparecer con un vestido demasiado elegante con el cual desató la locura en redes sociales, pues cuerpazo es el que le sobra a la cantante del regional mexicano.

“Si por pendeja me caigo, por chingona me levanto!” - @jennirivera, escribió Chiquis Rivera en la foto, donde se miraba demasiado glamorosa, pues hasta un peinado cargaba la intérprete de Entre Botellas para la foto.

Otra de las cosas que siempre ha llamado la atención entre los fans de Chiquis Rivera, es la seguridad que tiene la artista ante todo, pues desde hace unas semanas se ha dicho mucho no solo del físico, sino de la actitud que se carga, pero ella demuestra que no le importa.

"Bellisimaaaaaa y esa frase nos queda jajaja", "Disney podrá tener muchas princesas, pero no te tiene a ti", "Pero sé original hablas todo lo que tu jefesita decía y así no se vale que te hagas famosa de ella se original", le escribieron a Chiquis Rivera en la foto.

Para quienes no lo saben, Chiquis Rivera ha sido admirada porque casi siempre se ha sabido contener ante todo el haters en su contra, pero cuando no lo haces muy directa, ya que no le gusta ser la comidilla de las redes sociales.

Chiquis Rivera desató la locura con su vestido/Instagram

Recordemos que lo último que se dijo de la cantante fue de engañar a sus fans con el Photo Shop, esto después de ser fotografiada en Tulum con un traje de baño el cual mostró como era el físico de la cantante sin arreglos, lo que desató la polémica.

Ante dicha polémica Chiquis Rivera lo ignoró por un momento, pero después no se quedó callada y señaló que no le importaban las criticas, pues amarse es una de las cosas que la hija mayor de Jenni Rivera aprendió hace varios años.

