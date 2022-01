Chiquis Rivera lanza "Quiero amanecer con alguien", producida por el sinaloense Luciano Luna

El 2022 inicia con mucho éxito en todos los aspectos de su carrera . Además de ser conductora y productora ejecutiva de su programa de televisión semanal "Lo mejor de ti con Chiquis" de NBC Universo, que ayuda a transformar a sus participantes de adentro hacia afuera, con su podcast "Chiquis and Chill", a poco tiempo de su lanzamiento, se ha posicionado como uno de los favoritos entre las audiencias de podcasts en Estados Unidos donde la cantante comparte consejos, mensajes positivos y experiencias a la audiencia.

Esta no es la primera vez que Luciano Luna y Chiquis Rivera trabajan juntos. El cantante y compositor originario de Guamúchil, estado de Sinaloa, México, fue el productor de su disco "Playlist", el cual ganó como "Mejor álbum de música de banda" en los Latin Grammy 2020, que significó el primero de estos premios para ambos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.