¿Chiquis Rivera lanza indirecta? ve aquí su nueva publicación

Chiquis Rivera, al igual que muchas personas, han enfrentado un año difícil, por un lado la dolorosa y mediática separación de Lorenzo Méndez, quien fue su pareja sentimental por casi cinco años; por el otro la perdida de seres queridos a causa de la pandemia de covid-19.

Ante este panorama, Janney Marín Rivera, verdadero nombre de la cantante, publicó un breve mensaje en Twitter para despedir el año y compartir que este le dejo.

2020 Me enseñó: no puedes ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. No puedes cambiar a alguien, a menos que esté listo para cambiar, y ciertamente no puedes forzar algo que simplemente no encaja.”, afirmó Chiquis en Twitter