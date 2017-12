"Chiquis" Rivera lanzará calendario candente para 2018

"Chiquis" Rivera siempre tiene en mente proyectos que ayuden a su carrera artística, y la sigan proyectando como hasta ahora. Uno de ellos es el que tiene en manos ahora. Se trata del lanzamiento de un calendario para 2018.

En distintos portales de noticias se reporta que la hija de Jenni Rivera decidió decidió lanzar un candente calendario 2018, el cual será vendido en sus redes sociales.



"Chiquis", mediante un video de Instagram mostró el detrás de cámaras de su sesión de fotos de este sexy calendario.



Según NetNoticias, el anuario tendrá un costo de 400 pesos y será vendido en las redes de la pareja sentimental de Lorenzo Méndez, el vocalista de la Original banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Lo que le diría "Chiquis" a su madre si estuviera viva...

Hoy se conmemora cinco años de la muerte de Jenni Rivera una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, es por eso que la mayor de la dinastía Rivera, "Chiquis" hija de la "diva de la banda" envió un emotivo mensaje a familiares que perdieron la vida junto con su madre.





En una entrevista por parte del programa de espectáculos "Un nuevo día", la cantante reveló sus intenciones de reunirse con las familias que al igual que ella sufrieron la pérdida de un ser querido.

"Me gustaría disculparme con ellos porque yo no he sido buena en marcarles, no tengo sus números, pero si me hubiera gustado platicar con ellos porque realmente hemos vivido un dolor que jamás se nos va a ir del corazón y me gustaría tener una cita con ellos, no sé algo, porque yo quiero escuchar más de JL (Jacob Llenares), más de Arturo (Rivera), hasta de los pilotos (Miguel Pérez y Alejandro Torres) que la verdad yo no los conocía, pero yo creo que eso también nos va a ayudar porque ellos están pasando por lo mismo", manifestó la cantante.