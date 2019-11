Chiquis Rivera le responde a Frida Sofía con muchos ovarios

Chiquis Rivera es de las mujeres que no se queda callada y le respondió a Frida Sofía después del pleito que se generó en Los Premios de la Radio, donde la hija de Jenni Rivera, se molestó por el trato que le dio la joven al cantante Lupe Esparza, por lo que le reclamó.

Fue a partir de ahí que comenzó una guerra entre ambas mujeres quienes se han dado con todo en redes sociales, pero fue Chiquis quien decidió contestarle a la cantante de reguetón como lo hizo su madre en vida y fue con una canción titulada Los Ovarios.

En el video se puede ver a Chiquis muy efusiva ante la cámara y al parecer dedicándole el polémico tema el cual hizo muy popular a su madre en los conciertos que realizó a lo largo de su carrera ya que según la Diva de la banda siempre tenían dedicatoria.

"Que bueno que no se deje Chiquis, ella no es monedita de oro para caerle bien a todos", "Que linda es Chiquis es hermosa pero que corriente se mira haciendo eso", "Team frida, una hija que se mete con el esposo de su mamá ! no", escribieron los internautas por el polémico video.

Mientras tanto Frida le contestó a Chiquis y a su esposo Lorenzo hace unos días ya que la hija de Alejandra Guzmán se dio cuenta que el grupero le mandó un mensaje donde la tachó de enferma mental por lo que ella le respondió llamándolo enano además de volver a remeter en contra de la grupera.

Cabe mencionar que Frida ya realizó un video donde dijo como fue el pleito que tiene con Chiquis a quien señaló de miedosa ya que el equipo de seguridad de Chiquis intervino en la pelea verbal, la cual pudo haber llegado a los golpes.