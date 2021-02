Chiquis Rivera luce imponente escote en premios Lo Nuestro 2021

México. La famosa cantante Chiquis Rivera llegó a premios Lo Nuestro arrasando con su belleza y personalidad, pero también luciendo un escote imponente que lució en un atuendo color azul.

Cuando Chiquis Rivera se propone impactar con su presencia lo consigue y más si se trata de eventos importantes como premios Lo Nuestro, los cuales se celebran este día en Miami, Florida, Estados Unidos.

"La reina", escribe Chiquis en el título de su post que coloca en Instagram y corresponde a uno de sus looks que usa en premios Lo Nuestro, donde fue convocada. La famosa hija de la fallecida Chiquis Rivera seguramente dejó con el "ojo cuadrado" a propios y extraños.

Y es que Chiquis luce radiante. Quién sabe si se habrá hecho algo en su cuerpo, el caso es que luce más delgada y con la cara afilada, cosa que llamó la atención a sus seguidores, quienes en Instagram la felicitan y cuestionan incluso sobre si se hizo algún "arreglito" en especial para esta ocasión.

Chiquis no deja de sorprender a sus fans, y así lo hizo en otra de sus publicaciones recientes en la que luce acostada en su cama y luciendo sus curvas, con lo que demuestra que no le envidia ni le pide nada "a nadie", puesto que tiene "con qué defenderse".

Chiquis Rivera, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha trabajado para ganarse un lugar en el mundo de la música como cantante y lo ha conseguido, y en redes sociales goza de mucha popularidad y fanáticos a quienes no deja de compartirles contenido acerca de su vida personal y profesional.

A la sobrina del también cantante Lupillo Rivera los haters no dejan de molestarla en redes sociales, pero a ella no le interesa, y días atrás publicó una imagen en la que apareció sentada en la arena y enseñando su celulitis y estrías.

Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune", escribió Chiquis en su post, mientras que sus fans contestaron: "Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto", "Ellaaaaaaaa andas con todoooo", "Divina".