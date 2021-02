Chiquis Rivera muestra en su cama sus curvas y demuestra que no le envidia nada "a nadie"

México. La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, posa en la intimidad de su habitación y acostada en su cama muestra sus curvas y co la image demuestra que no le envidia ni le pide nada "a nadie".

Chiquis Rivera, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha trabajado para ganarse un lugar en el mundo de la música como cantante y poco a poco lo ha conseguido, y en redes sociales goza de mucha popularidad y fanáticos a quienes no deja de compartirles contenido acerca de su vida personal y profesional.

Y en uno de sus recientes post, Chiquis aparece acostada en su cama. Al parecer se dispone a dormir y como un regalo a sus fanáticos posa enseñando parte de su cuerpo. "La calma antes de la tormenta", titula a su publicación, además invita al público a verna durante su intervención en Premios Lo Nuestro 2021.

Chiquis ha sido criticada duramente en muchas ocasiones no solamente por su voz, incluso le han hecho saber que no canta, pero también le han manifestado en redes sociales que físicamente no luce bien y está pasada de peso, pero nada le ha importado y va por la vida haciendo lo que le gusta y siendo ella misma, sin disfraces ni hipocresías.

A Chiquis Rivera siempre la han atacado los haters con comentarios negativos alusivos a su aspecto físico y eso no le ha importado, aunque en un principio solía contestarles, después decidió no hacerlo más. Ahora es ella misma quien refiere sobre su físico.

Y en otro de sus post precisamente apareció mostrando parte de su cuerpo en la playa al encontrarse sentada sobre la arena y dejando ver su cuerpo con estrías y celulitis.

Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!

#NoFilter #NoEdit #NoFaceTune", escribió Chiquis en su post, mientras que sus fans contestaron: "Eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto", "Ellaaaaaaaa andas con todoooo", "Divina".

Chiquis tiene 35 años de edad y cantante de temas como Completamente y Vas a volver, se convirtió en centro de atención con dicha publicación, pero también con otra en la que compartió que visitó Tulum y fue captada bailando sobre los asientos del lugar e internautas le hicieron ver que estos tiempos de pandemia no son apropiados para que se ande paseando.

Chiquis, desde su debut musical en 2014 durante los Premios Juventud, no ha dejado de presentar novedades musicales y estar vigente siempre con su música. Ha hecho varias colaboraciones musicales y semanas atrás dio a conocer Las destrampadas junto a las también cantantes Ely Quintero y Helen Ochoa.

Janney Marín Rivera es el nombre completo de la cantante y también es compositora y empresaria, además ha colocado en el gusto de sus seguidores temas como Paloma negra, Entre botellas, Los chismes, La necia, Esa no soy yo, Vas a volver y Me vale.

Chiquis es una chava a la que le gusta ayudar a la gente y lo hace continuamente, aunque no lo comparte mucho en sus redes, sin embargo a principio de 2021 hizo público que se desaharía de muchas prendas de su guardarropa para regalarlo a personas que conoce y sabe que necesitan ropa, de hecho a través de sus redes mostró su enorme armario.

Chiquis es amante de viajar, pero también de comprar cosas y ropa en cada lugar que visita, es así como ha podido hacerse de un extenso guardarropa y en este tiene atuendos para toda ocasión, desde vestidos de noche, ropa casual, trajes de baño y en Instagram le encanta posar para deleite suyo y del de sus millones de seguidores.