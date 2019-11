Chiquis Rivera pone a bailar a todos con homenaje a Selena

La controversial cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, causó furor entre los asistentes de los Premios de la Radio el pasado 7 de noviembre, al interpretar uno de los éxitos más bailables de la Reina del texmex, Selena Quintanilla.

Fue mediante el emotivo homenaje hacia la fallecida cantante cuando Chiquis salió al escenario para interpretar Techno Cumbia y así poner a bailar a los invitados de la premiación en su vigésima edición.

En la ceremonia celebrada en The Theatre at Grand Prairie de Texas, distintas artistas hicieron presencia en el escenario para interpretar los temas más conocidos de Selena, tales como Baila esta cumbia por Belinda, No debes jugar por Edith Márquez, Fotos y recuerdos por Ana Bárbara y Techno Cumbia por Chiquis, quien fue la encargada de cerrar el evento.

Dicho homenaje fue catalogado como desastroso por parte de los usuarios de Internet, quienes expresaron su descontento por las obvias fallas técnicas que se presentaron durante el esperado tributo.

Desde el inicio del tributo se comenzaron a ver algunas fallas muy obvias y de gran magnitud, como la falla de los micrófonos de las cuatro cantantes, Belinda fue la encargada de abrir el show con el éxito baila esta cumbia y su micrófono no funciono en ningún momento, tanto que una de las coristas decidió cantar su parte, lo que hizo enfurecer a sus fanáticos, pues declararon que era un gran sabotaje.

La siguiente en salir al escenario fue Edith Márquez con No debes jugar, aunque su micrófono si funcionó en un principio de igual manera comenzó a fallar y si escuchaba como la voz de la cantante se cortaba y aparentaba que era su interpretación la que estaba mal.

Más tarde fue el turno de Ana Bárbara, quien no tuvo problemas con su micrófono, pero usuarios señalaron que no se sabía la letra de la canción que interpretó, Fotos y recuerdos, por ello se mostraron muy molestos con la cantante, por no aprenderse correctamente la letra de la canción de la persona a quien estaba rindiendo tributo.

Chiquis fue la última en salir al escenario y deleitó a los asistentes con Techno Cumbia, y aunque aparentemente su presentación no presentó dificultad alguna, usuarios de Internet señalaron que la cantante no cantó en vivo, por lo que se molestaron y criticaron el profesionalismo de Chiquis.