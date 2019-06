Chiquis Rivera pone en su lugar a Gustavo Adolfo Infante

Chiquis Rivera además de cantante es empresaria; recientemente lanzó su perfume sin embargo, en la presentación de dicha fragancia los medios de comunicación que asistieron ocasionaron un zafarrancho; ante esto el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, pidió al publicó no comprar el perfume de la hija de la fallecida Jenni Rivera.

La bella Chiquis Rivera realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde calificó como una falta de respeto lo dicho por Gustavo Adolfo Infante. La cantante manifestó: "yo no le estoy diciendo a nadie que no vea su programa, que no escuchen su programa de radio, it's not cool, siento que no se vale si usted señor, porque sé que va a ver esto".

Si no me habla usted porque tiene mi número o sabe con quién hablar para contactarse conmigo para preguntarme.

La integrante de la Dinastía Rivera señaló que no invitó a los medios de comunicación para poder convivir más de cerca con sus fans, aunque trató con respeto a los que llegaron al lugar donde se llevó a cabo la presentación de su perfume.

"Yo nunca invité a los medios, cuando los invito yo los voy a atender y ese día sí quise atenderlos, ellos muy bien lo saben. Siempre me porto muy bien con los medios, con la prensa, hago lo posible de darles atención, darles tiempo porque yo también sé que donde fue la fiesta era muy lejos, pero por esa misma razón yo no invité la verdad, ni mi equipo, no sé si la gente donde fue la fiesta sí los invitaron, no sé qué paso", comentó Chiquis Rivera.

Pero yo de cualquier manera todavía hice lo posible de decirles 'espérenme, déjenme caminar y yo ahorita les doy la entrevista’.

"Les dije 'muchas gracias por estar aquí, estoy muy agradecida', hablé muy respetuosa y de cualquier manera el siguiente día estaban diciendo tantas cosas”.

Chiquis Rivera señaló que a veces es inevitable que las personas hablen mal de uno, por lo que le mandó este mensaje de Gustavo Adolfo Infante: “soy una persona muy honesta y muy transparente, ustedes lo saben y mucha gente puede decir 'ah la Chiquis siempre anda envuelta en chismes’, hago lo posible por no estar envuelta en escándalos, no es mi culpa si hablan de mí o la gente se quiere meter conmigo, yo solamente me defiendo, nunca he peleado con nadie, no tengo ni tiempo, ni la energía para hacer eso, gracias a Dios estoy muy ocupada pero siento que ustedes se merecen porque tampoco voy a dejar a nadie que me haga ver mal”.