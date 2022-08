Chiquis Rivera presume lo mucho que ha bajado de peso en un entallado atuendo negro

En un ajustado atuendo de color negro, Chiquis Rivera presumió su nueva figura , una que le valió bastantes comentarios y es que ha bajado tanto de peso que ya parece otra. Los halagos y el apoyo de su público no se han hecho esperar.

Pero no fue estado de ebriedad, mismo que aceptó, lo que hizo que todos quedaran boquiabiertos, sino el drástico cambio que ha tenido , del cual mucho se ha hablado durante los últimos meses, pues ha perdido varios kilos de peso .

México.- Chiquis Rivera volvió a ser tema de conversación , en esta ocasión debido a que se dejó ver borracha ante sus millones de seguidores e intentando hacer el famoso "4" ante la cámara, reto que no logró.

Gilberto Coronel Periodista Web

