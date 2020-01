Chiquis Rivera recuerda a su madre tras la muerte de Kobe Bryan

No solamente el mundo del deporte está de luto por la muerte de Kobe Bryant, también del espectáculo, prueba de ello fue el triste mensaje que dio Chiquis Rivera por medio de un video donde lamenta la tragedia, además de pedir por la familia del deportista.

"No los puedo expresar la tristeza que siento en este momento, les quería pedir un favor quiero que me ayuden a pedir mucho por el corazón y la mente de las tres hijas que quedaron de Kobe Bryant y de su esposa eso me preocupa mucho, así es que por favor me ayuden a pedirle a Dios que les de la fortaleza...", dijo Chiquis en su video.

Por si fuera poco los internautas recordaron cuando la madre de Chiquis, Jenni Rivera murió hace algunos años en un accidente aéreo hace algunos años después de haber salido de una presentación causando tremenda conmoción en el mundo del espectáculo, pues la diva de la banda era toda una celebridad.

"Estoy con un dolor estomago y mi corazón partido porque me vino tu mami en mi mente y esas perdida de persona valiosas", "Ella más que nadie sabe ese dolor que se siente porque ella pasó por eso, fortaleza para esas familias que perdieron sus seres querido", le escribieron a Chiquis los internautas.

Cabe mencionar que Kobe estaría ligado de alguna manera al espectáculo mexicano y es que en una entrevista dio a conocer que aprendió español gracias a su esposa y a las telenovelas mexicanas una de ellas La madrastra y el programa Sábado gigante conducido por don Francisco.