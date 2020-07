Chiquis Rivera recuerda emotiva a su madre Jenni Rivera

México.- Este 02 de julio de 2020 se recuerda con gran cariño a la cantante Jenni Rivera, ya que estaría cumpliendo 51 años de edad y quien no ha perdido la oportunidad de conmemorar este día tan especial fue su primogénita Chiquis Rivera, quien sigue sus pasos de ser cantante desde hace algunos años.

La intérprete de regional mexicano, mediante sus redes sociales, compartió una fotografía en donde posa junto a su madre hace bastantes y años dedicó un emotivo mensaje que fue duramente criticado por las personas que la siguen y todavía dudan de ella y sus acciones en aquella época.

Aunque Chiquis, emotiva y nostálgica compartió la fotografía, muchos usuarios de Internet acudieron a la sección de comentarios de la publicación y comenzaron a escribirle fuertes acusaciones, entre las que se destacan que le habría "robado el marido" a su mamá.

Ante estos comentarios, la joven no ha reaccionado al respecto, pues después de tantos años ella ya se ha acostumbrado a no hacerle caso al qué dirán. Cabe mencionar que Chiquis fue acusada de haber sostenido una relación extramarital con la expareja de su madre, Esteban Loaiza, lo dio mucho de qué hablar y provocó distintas reacciones entre la gente.

Es importante mencionar que hasta el momento esto nunca se ha confirmado, pero se especula que todo esto fue un error y un malentendido que la Diva de la Banda tuvo en aquella época.

Este fue el emotivo mensaje que Chiquis dedicó a Jenni:

Gracias por enseñarme a ser fuerte, a mantener la cabeza en alto, a pesar de las adversidades. Gracias por tu difícil manera de enseñarme lecciones, fue tu forma de mostrarme cuánto me amabas. Gracias por decir siempre "descifrar" cuando me enfrenté a algo que no sabía cómo hacer porque desde que te fuiste ese ha sido mi lema".