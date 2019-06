Chiquis Rivera revela fuerte reproche que le hizo a Jenni Rivera

Chiquis Rivera contó en una reciente entrevista con Univisión un reclamó que le hizo a su mamá, la fallecida cantante Jenni Rivera. La primogénita de la Diva de la Banda le reprochó que prefería estar más en los escenarios que con su familia.

“Siento que amas más estar en el escenario que estar en casa. Es como si amaras a tus fans más que a nosotros. Me siento tan mal por ese comentario que le hice a mi mamá”, confesó Chiquis Rivera entre lágrimas.

Ante el reclamo de su hija, la Gran Señora se limitó a responderle: "ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”.

Chiquis Rivera hoy en día comprende las palabras de su mamá y asimismo, sabe que dicho reclamo no fue el más acertado. “Nunca se me va a olvidar esa plática, yo fui un poco dura con mi mamá, no es que quisiera serlo, es solo que yo no entendía. Cuando me dijo eso, dije 'wow, ya entendí’. Entonces ustedes son muy importantes para ella”.

Hace casi siete años de la lamentable muerte de la cantante Jenni Rivera; ¿qué le diriía su hija mayor si pudiera ver de su nuevo a mamá?

Si tuviera a mi mamá enfrente me gustaría preguntarle: ¿estás orgullosa de mi? ¿he hecho un buen trabajo? Es lo único que quiero saber.

Los fans de La Jefa de Jefas están más que entusiasmados con el lanzamiento de un tema inédito de la cantante, que será lanzado el próximo martes 2 de julio, fecha en la que Jenni cumpliría 50 años de edad.

En rueda de prensa la familia Rivera manifestó que darán a conocer más canciones que Jenni Rivera grabó antes de morir. La familia comentó que revisaron un material de “sesiones de instrumentos” que estaban en un disco duro y encontraron más temas, los cuales se trabajaron en post producción para lanzar un nuevo disco que integrará 11 canciones.