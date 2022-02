Estados Unidos.- El divorcio de los cantantes Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se ha vuelto una guerra interminable; a más de un año de su divorcio, se revelan las razones por las cuales la hija mayor de La Diva de la Banda decidió separarse del exvocalista de La Original Banda El Limón.

Todo esto se viene con el lanzamiento del segundo libro autobiográfico de la cantante de 36 años de edad, que está por llegar a librerías y plataformas digitales el próximo 08 de febrero. "Invencible", predecesor de "Perdón", contará los secretos mejor guardados de Chiquis, donde se destacan los detalles de su divorcio con Lorenzo.

Lo que terminó con el amor de los cantantes y los llevó a la separación de forma precipitada fueron las adicciones y mentiras, según reveló Chiquis como adelanto de su nuevo libro. La obra ha desatado bastante polémica, pues se agrega que desde antes de casarse, ella ya no quería estar con Lorenzo.

La historia de amor de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Luego de mantener una relación que parecía ir escalando hasta la cima de lo más anhelado en el amor, en junio de 2019 Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se casaron, pero tras varios escándalos, terminaron divorciándose en septiembre de 2020. Sin embargo, todavía el proceso legal de separación no se ha concluido debido a que él no ha firmado los papeles correspondientes.

Chiquis Rivera revela por qué terminó su matrimonio con Lorenzo Méndez. Foto: Instagram

De acuerdo con la misma Chiquis, durante una entrevista con People en Español, durante 2019 ella se sentía lista para dar el siguiente paso en su relación, pero sus esperanzas se vinieron abajo cuando se dio cuenta de que su pareja, en ese momento prometido, no estaba listo para lo mismo.

"Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas que explico en el libro", contó en la entrevista.

Todo lo sucedido hizo que la cantante de música regional mexicana dudara sobre casarse, sin embargo, ya todo estaba listo para celebración, así que decidió seguir con los planes, llegando a tener hasta un ataque de ansiedad al entrar a la iglesia, pero lo que vino después fue lo peor.

"Eso [las adicciones] causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes", reveló Chiquis.

Fue así como Chiquis Rivera decidió tomar cartas en el asunto y encontrar el amor propio, separándose de Lorenzo Méndez y terminando con aquella historia de amor que fue tan polémica durante 2019 y 2020.

