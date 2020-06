Chiquis Rivera rompe el silencio y culpa a Lorenzo Méndez de su separación

Hace unas semanas Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sorprendieron a sus seguidores al informarles, que a menos de un año de haberse casado, estaban separados. Los rumores de los posibles motivos de esta ruptura no se hicieron esperar.

Este fin de semana Chiquis Rivera celebró su cumpleaños número 35, recibiendo críticas en redes sociales por "pasarla muy bien" en medio de su separación de Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Original Banda el Limón. Ante los comentarios de su parte de sus haters, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera ¡rompió el silencio! y habló sobre su separación.

Chiquis Rivera manifestó en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, que la separación se originó por "cosas" que su aún esposo hizo.

Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho, si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa.

Sobre los comentarios negativos por haberla pasado de lo mejor en su cumpleaños, la cantante señaló que trabaja mucho y merece momentos de diversión. "Me estoy divirtiendo muchísimo, esa es la diferencia con otras personas que fingen y que esconden la realidad, yo no, estoy tomando tequila, escuchando música, no tengo por qué fingir".

¿Chiquis Rivera volverá con Lorenzo Méndez?

Chiquis dejó muy en claro que ella decidirá en un futuro si regresa o no con su esposo.

Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida.

Anteriormente en sus redes sociales Lorenzo Méndez pidió respeto y privacidad con respecto a este tema. "Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debo dar una explicación, ni debería platicar de, ni comentar de, que se llama: mi vida personal y mi matrimonio, pero estoy viendo ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas, primero que nada si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten".

Mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería, pero si no saben la verdad que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten.

Por otra parte, Chiquis compartió el siguiente mensaje tras su celebración de cumpleaños: "querido Dios, ha sido un año de altibajos. Algunos momentos felices y otros no tanto. Pero, independientemente de los hechos, obstáculos y contratiempos, todavía te agradezco por darme la bendición de experimentarlo todo. Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y llena de amor. ¡Gracias! Que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. En ti confío".

