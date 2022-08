Chiquis Rivera se defiende por quienes aseguran arruinó su boca para siempre

Chiquis Rivera de 37 años de edad una vez más fue muy criticada por la apariencia de sus labios, esto después de habérselos tatuado, pues como era de esperarse los haters se le fueron con todo debido a lo extraño que se le miraban, es por eso que dio mucho de que hablar.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que Chiquis Rivera es señalada por querer transformar partes de su cuerpo, pues siempre ha sido considerada una mujer vanidosa, pero para muchos esta vez se le fue la mano en querer tener unos labios mucho más carnosos con los que no deja nada a la imaginación.

"Básicamente me tatuaron los labios como con un tinte para que se vean básicamente más rojitos y nombre yo creo que porque tomé mucho alcohol", fue la respuesta que compartió Chiquis Rivera para todos aquellos que le hicieron comentarios de todo tipo sobre ella.

"Es normal, tal vez ella no siguió las indicaciones, yo me lo hize y si se inchan horrible … de echo yo tuve 2 días comiendo todo sólido y en popote", "Dentro de poco se parecerá a lin may tan linda que era y se está desfigurando", "No entiendo por que se hacen la boca asi", "Por mi que se haga lo que le dé la gana, total quien soy yo para decir algo. Cada quien hace con su vida lo que quiere y más si tiene dinero", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que la cantante mexicana ha causado revuelo se debe a que hace unos días fue captada en varias fotos e incluso en persona con varios kilos abajo dejando atónitos a todo mundo pues aunque a muchos si les gusta la nueva Chiquis Rivera, otros dicen que está perdiendo esencia.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que lo que se ha rumorado bastante sobre la guapa Chiquis Rivera es que se hizo la manga gástrica cirugía a la que varias artistas han recurrido para perder peso más rápido, por lo que se ha convertido en el rumor más fuerte.