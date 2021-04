Chiquis Rivera se deja ver con Emilio Sánchez, su nueva conquista

México.- Tras un gran escándalo vivido en su relación con Lorenzo Méndez y una breve relación con Mr. Tempo, la cantante Chiquis Rivera podría estar ya en su nueva relación con Emilio Sánchez, el fotógrafo de su íntima amiga Becky G y con quien podría mantener una relación en secreto.

Hace apenas algunos días Lorenzo, su ex esposo, fue entrevistado y exigió que no le hagan preguntas sobre su ex, mucho menos comentarios, pues ya no quiere saber nada sobre ella y esto de inmediato dio de qué hablar, dejando en mal a Chiquis y como una "rompecorazones", aunque ahora parece que todo ha mejorado en su vida amorosa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Días atrás Chiquis y Emilio fueron captados utilizando pulseras a juego, estas eran de un diseño tejido y con sus respectivos nombres, lo que avivó los rumores de que estarían saliendo en secreto y con las recientes fotografías que se han revelado se podría confirmar que existe algo más que amistad.

Leer más: Christina Aguilera luce su nueva figura de impacto y más joven que nunca

A través de Instagram, la cuenta de Chica Picosa, encargada de contenido de espectáculos, compartió algunos videos y fotografías del día de ayer, cuando la nueva pareja se fue a festejar el cumpleaños de un amigo de él y se les vio de lo más juntitos y sonrientes, evidenciando en gran amor que ha nacido entre ambos.

En los videos se ve a Chiquis deleitándose con la canción 'No llega el olvido', de Jenni Rivera, interpretada por una trabajadora del restaurante al que acudieron a festejar y luego pasándola muy bien con Emilio y su círculo de amigos.

Posteriormente se reveló una fotografía en la que aparece un amigo de Emilio y su novia, así como él y Chiquis, mientras se les ve de lo más afectivos entre sí, esta última fue la que más polémica desató, ya que es evidente que ese gesto no es nada más de una simple amistad.

Leer más: El antes y después de Zac Efron; así ha sido su drástico cambio físico

Hasta el momento la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, no se ha pronunciado sobre el tema, pero sus fanáticos esperan que lo haga, ya que es frecuente que informe sobre los asuntos de su vida sin tapujos a través de las redes sociales.