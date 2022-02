Chiquis Rivera se despoja de todo desde la piscina y causa sensación en Internet

Leer más: La verdadera razón por la que Momoland no se presentó en la gran final de Todos a bailar de Azteca Uno

Entre las figuras del medio del espectáculo, Chiquis es una mujer destacable , no sólo por su talento, personalidad y belleza, también por ser una muy segura y siempre buscando que sus seguidoras se sientan de la misma manera, aunque es una mujer de tallas grandes, ella sabe perfectamente cómo sacarle provecho a su figura.

Chiquis Rivera no contestó al comentario que le hizo su tío, sin embargo, sus fanáticos no perdieron la oportunidad de hacerlo, asegurando que el cantante de música regional mexicana y corridos estaba regañando a su sobrina por exhibirse sin ropa en las redes sociales.

La cantante de 36 años evidenció que disfruta de un domingo demasiado relajado en su alberca al lado de sus mascotas, esto al desnudo y muy sonriente, diciéndose agradecida. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y en cuestión de horas la publicación rebasó lo cien mil me gustas.

Chiquis decidió meterse a la piscina completamente desnuda y fotografiarse para publicar las imágenes más tarde en su perfil de Instagram, logrando desatar toda una locura entre sus seguidores, que no han parado de elogiarla y enviarle todo tipo de comentarios.

