Chiquis Rivera se va a una megafiesta a Tulum y se la acaban en redes

Chiquis Rivera de 35 años de edad, vuelve hacer el centro de atención de las redes sociales, esto después de que se vio muy feliz en las playas de Tulum, donde se divirtió como nunca la guapa mujer quien en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán por diversos chismes entre ellos el haberse reconciliado con Lorenzo Méndez.

De acuerdo con Chica Picosa, Chiquis Rivera originaria de California, se fue a un exclusivo bar de Tulum, donde se miraba guapísima con un vestido blanco, con el que resaltó sus curvas de ensueño, además de un sombrero el cual cubría el rostro de la cantante de Jenni Rivera, quien al parecer quería pasar desapercibida por los paparazzis que pudieran encontrarse en el lugar, pero tiempo después se puso a bailar sobre los asientos del lugar con unas velas luminosas con las cuales la fiesta se puso al máximo.

Al parecer la diversión no paró hasta altas horas de la noche, pues lo que deseaba la cantante es olvidarse de la polémica relacionada con Lorenzo Méndez y el empresario Mr. Tempo, quien ahora es enemigo de la grupera, pues primero se dijo que este era la nueva pareja de Chiquis Rivera, pero tiempo después ella lo negó, lo que causó un gran revuelo.

Por si fuera poco muchos pensaron que Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera ya no ser verían las caras después de que ella anunció su separación, pero meses después se les volvió a ver juntos supuestamente para arreglar sus diferencias, aunque algunos aseguran que ambos artistas quedaron como amigos, otros afirman que en realidad volvieron.

Y es que al parecer Lorenzo Méndez quería seguir con Chiquis Rivera, pero ella no quiso seguir con el artista, aunque los detalles siempre los trataron de omitir ambos famosos quienes han compartido algunas fotos juntos en redes sociales, las cuales Chiquis Rivera termina borrando, mientras que el ex vocalista de La Arrolladora sigue publicando fotos con su aún esposa.

Regresando con Chiquis Rivera, los internautas se molestaron con la también juez de Tengo Talento, Mucho Talento, pues no consideran que Chiquis Rivera debe estar viajando mucho menos en estos tiempos, por lo cual se le fueron con todo en Instagram al verla disfrutando de las bellas playas de Tulum.

"Ya ni vale la pena opinar acerca de esta tipa, no respeto a su mamá va a andar respetando la cuarentena los NARCISISTAS no ven nada ni a nadie más que a ellos mismos", "Y con quien andará allá? Esa mujer no la brinca sin huarache. Tendrá otra víctima?", "Parese que si esta embarazada...y en la foto la señora le está tocando la pansita", le escriben a Chiquis Rivera, quien se ha encargado de disfrutar la vida al máximo pese a los rumores que se digan de ella.

Algunos internautas también notaron que Chiquis Rivera al parecer podría estar embarazada de Lorenzo Méndez, pues unas fotos la delataron, aunque ella no ha dicho nada al respecto, pues ella ya dijo en una ocasión que los medios han usado lo que ella dice en su contra, por lo que no confía en ellos, aún después de haberse separado de Lorenzo Méndez.

Cabe mencionar que la dinastía Rivera está preparando una película basada en la vida de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, la cual podría ser interpretada por la misma Christina Aguilera, quien tiene en sus manos el guion del filme el cual desean que acepte, pues saben que la fallecida cantante era fanática de la estadounidense.