Chiquis Rivera sin herencia de Jenni Rivera por supuesto amorío

Chiquis Rivera de 35 años de edad, no solo está siendo cuestionada por la relación que está llevando con el empresario Jorge Cuevas Mr. Tempo, sino por que la artista quedó fuera de la herencia que le tocaba por parte de su madre Jenni Rivera, quien como todos saben, meses antes de morir no tuvo una buena contacto con ella.

Y es que Jenni Rivera al parecer tenía la duda de que Chiquis Rivera supuestamente mantuvo un amorío con quien fuera su esposo Jenni Rivera en el pasado, Esteban Loaiza, por lo que la cantante decidió dejar fuera de la herencia a Chiquis Rivera, la cual era estimada en 300 millones de dólares, por lo que la interprete de Entre Botellas, no goza de esta, además su tía Rosie Rivera administra dicho dinero, de acuerdo con El Diario de Finanzas.

Si vamos al pasado, en repetidas ocasiones Chiquis Rivera fue cuestionada sobre dicho escándalo amoroso en el cual su madre Jenni Rivera salió perjudicada, pero ella siempre sostuvo que todo eso era una mentira, por lo que dejó en claro que era un chisme más relacionado sobre la vida personal de su madre, pero al final como todos Esteban Loaiza y la Diva de la Banda, terminaron dejándose.

Resulta que Jenni Rivera pidió los videos de seguridad de su casa, donde se ve a Chiquis Rivera entrar unos minutos para después salir de la misma habitación de su madre donde se encontraba Estaban Loaiza e incluso se dice que Chiquis Rivera sale abrochando su camisa, lo que causó el distanciamiento entre ambas mujeres.

A pesar del escándalo el cual lleva varios años, pero todo el mundo lo recuerda en especial los fans de Jenni Rivera, su hija Chiquis Rivera decidió seguir con su legado musical después de su muerte, aunque a muchos no les gusta la manera de cantar de Chiquis Rivera, por lo que ha sido muy atacada en redes sociales.

Por si fuera poco dicha polémica en cuestión de la herencia es una de las tantas que tiene Chiquis Rivera en estos momentos, pues como algunos saben hace unos días se defendió entre lágrimas de la prensa, ya que se empezó a especular que Chiquis Rivera supuestamente le fue infiel a Lorenzo Méndez, con Jorge Cuevas "Mr. Tempo", por lo que de inmediato salió a defenderse.

Me duele que quieran voltear las cosas eso no se vale eso es muy mal y por eso estoy aquí frente de ustedes porque no se vale de que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui una infiel eso no es cierto y él lo sabe, le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, muy buena esposa, él lo sabe, dijo Chiquis Rivera a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.