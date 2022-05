Chiquis Rivera sufre un escandaloso accidente con su vestidito azul (VIDEO)

Pero no sólo usuarios de Internet se le han ido con todo a Chiquis, también algunos famosos, tal es el caso de Lyn May , quien se pronunció sobre la apariencia de la cantante y decidió enviarle un contundente mensaje , en donde incluyó que debería ir al gimnasio para ejercitarse y comer saludable.

La cantante, hija mayor de la fallecida Jenni Rivera , aventó miradas coquetas hacia la cámara y dejó en claro que es una mujer muy orgullosa de su físico, a pesar de todas aquellas críticas que han hecho sobre este, pues muchos se quejan de que su peso no sea el que mantienen los estándares de belleza.

Así que, mientras Chiquis Rivera estaba meneándose con su atuendo, hubo un momento que dejó boquiabiertos a todos y es que comenzó a hacer twerk frente a la cámara, se agachó y enseñó de más , pero su rostro no fue de preocupación sino todo lo contrario.

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Chiquis Rivera ha dejado en claro en distintas ocasiones que ser una mujer de talla grande no es un impedimento para lucir sus curvas, pues es muy segura de sí misma y lo quiere reflejar en sus seguidores, por tal razón, recientemente causó sensación al dejarse ver con un diminuto atuendo que dejó poco para la imaginación.

Gilberto Coronel Periodista Web

