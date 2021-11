Chiquis Rivera "truena" internet con sus prendas de lujo en la alfombra roja de los premios de la radio

México. La cantante Chiquis Rivera fue una de las muchas invitadas a los pasados Premios de la Radio 2021 que se celebraron en CDMX, y tras posar en sus redes sociales con sus prendas de lujo hace que "truena" internet.

Chiquis Rivera fue una de las estrellas musicales que a su paso por la alfombra roja de los premios de la radio fue la sensación, y es que ya todo mundo la conoce, por lo que en cuanto apareció "causó alboroto".

De acuerdo a imágenes que se comparten en la cuenta de Instagram de @chiquis, esta cantante hizo su paso por la alfombra roja del citado evento portando un vestido largo en color negro con un escote marcado.

Parte del mismo atuendo es transparente y con el diseño captó las miradas de los asistentes, se ve también en el video de Instagram. Chiquis mostró una imagen juvenil, elegante y acorde a un evento musical que disfrutó el pasado miércoles en CDMX.

Y algo que la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera compartió en su encuentro con los medios de comunicación en dicho evento fue que ya "limó asperezas" con su tio Lupillo Rivera.

"Hablamos de ciertas cosas, me da gusto que esté bien y me djo que esta noche me aplaudiría muchísimo", expresó Chiquis emocionada porque ya se habla nuevamente con su tio Lupillo.

Además Chiquis, de 36 años de edad, en entrevista para Venga la Alegría expresó sentirse emocionada por la oportunidad que tendría para cantar por vez primera en México su nuevo sencillo Mi problema.

Chiquis es una mujer muy trabajadora y desde que comenzó su carrera durante 2014 al dar a concocer el tema Paloma Blanca le ha puesto ganas al negocio de la música en el que ha sido aceptada poco a poco como cantante, pero también bastante criticada.

Recientemente la cantante originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha dado a conocer que trabaja en su podcast “Chiquis and Chill", en inglés, pero desea hacer uno en español también. Ya tiene 7 capítulos grabados y tiene muchos más en mente que poco a poco irá produciendo.

En entrevista con Venga la Alegría, programa de televisión de Televisión Azteca, Rivera dijo que le encanta estar en contacto con sus seguidores a través de la redes sociales a las que considera "una arma de doble filo".

"Es cuchillo de doble filo, pero para mí, lo he visto de una forma más positiva, me ha acercado con mi público, les doy un poco de positividad a través de frases o videos que se me ocurren al momento, y también cuando no estoy teniendo un buen día, lo platico, es necesario ser transparente”.

Además Chiquis Rivera se ha sincerado en varias ocasiones sobre las cosas que la han afectado en la parte artística y una de ellas ha sido que al inicio de su carrera la comparaban con su mamá Jenni Rivera yella siempre ha opinado que su voz y la de ella son muy diferentes.

“Quiero hacer lo mío y que me den la oportunidad de conocerme por mí y por mi música porque tengo mi propia historia; mi carrera musical ha sido difícil, pero me siento segura”, expresó también Chiquis a Venga la Alegría.