Chiquis Rivera, una "gordibuena" que alborota siempre en la red

México. Chiquis Rivera, cantante originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, de 35 años de edad, siempre causa polémica con muchas de sus publicaciones, y aunque a veces la "atacan" por su físico, eso es algo que no le importa. Es una "gordibuena" que las puede todas, además una triunfadora y siempre alborota la red

Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, comparte una nueva publicación en Instagram en la que se muestra coqueta a punto de subir a su camioneta porque ya se va a trabajar. Enseña su figura y eso le valen todo tipo de halagos por parte de sus seguidores; uno de ellos la llama "mamacita".

A trabajar!, escribe Chiquis, mientras que sus fans agregan: ¡Mamacita!", "Estás bellísima!", "Estás mamacita", "Qué hermosa mujer", "Belleza" "Que perris" y "Te amo por siempre, Chiquis".

Janney Marín Rivera es el nombre completo de Chiquis y nació en 1985, según información en Wikipedia, además de cantante es compositora, empresaria y una celebridad estadounidense que poco a poco ha comenzado a destacar en el mundo de la música.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al dar a conocer su primer sencillo Paloma Blanca, como un homenaje a su famosa mamá, Jenni Rivera, e hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo Esa no soy yo.

La primera aparición que Chiquis tuvo en la televisión se dio en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni y desde entonces no ha dejado de figurar en el mundo del espectáculo nacional e internacional.

En este año 2020 Chiquis lanzó su disco nuevo Playlist, el cual está nominado ya al Latín Grammy como mejor álbum de Banda; sus anteriores producciones son Ahora y Entre botellas, las cuales dio a conocer en 2015 y 2018 respectivamente. Según reportes, de la primera logró vender 190 mil copias y de la segunda cien mil.

Chiquis está casada con el también cantante Lorenzo Méndez, pero ya tramitan su divorcio. Ella acaba de declarar que no volverá con él pues “ya no hay vuelta atrás”, y asegura que decidió casarse para toda la vida y el que no haya funcionado su relación con Lorenzo es algo que la pone realmente triste.

En entrevista con la revista People en Español dio la declaración anterior, además aseguró que su ruptura con el exvocalista de La Original banda El Limón fue dolorosa, sin embargo se dice abierta para el amor, pero no ahora porque antes es necesario sanar ciertas heridas.

No funcionó y eso me trae mucha tristeza, veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos, pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí” .

Y recientemente Chiquis compartió un pequeño video en Instagram en el cual se ve bailando en pijama haciendo unos sexys movimientos para deleitar a sus seguidores.

Con pijama o sin pijama...Vive TU vida, a TU manera! Al fin y al cabo la única opinión que realmente importa es la de Dios. TU Goza! Ríe! Baila .... VIVE!”, haciendo referencia a su nuevo tema Me Vale”, escribe en el título del video.

Chiquis no le fue infiel a Lorenzo

En días pasados Chiquis compartió también que no tiene nada qué ver con el empresario Jorge Cuevas "Mr, Tempo", así lo dejó en claro a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, al ser abordada por medios de comunicación.

¡Eso no es cierto! Y él (Lorenzo) lo sabe, le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa, él lo sabe; Jorge y yo nos estamos conociendo, se me hace muy atractivo y me dijo que le gusto, pero se acaba de divorciar y no me quiere hacer daño."

Chiquis hizo oficial su separación de Lorenzo en redes sociales y supuestamente él ni siquiera tuvo conocimiento sobre dicha decisión tiempo después, lo que provocó todo tipo de dudas al darse a conocer la noticia.

Lorenzo, por su parte, ha compartido varios mensajes tristes en Twitter y señala que ha estado a punto de tocar fondo por la situación, pero se ha apoyado mucho de su familia y su hija.