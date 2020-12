Chiquis Rivera, ¿víctima de la violencia? Lorenzo Méndez da su versión

La repentina separación entre los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera causó asombro de propios y extraños, lo que a su vez generó una serie de rumores sobre las causas de la ruptura. Entre las teorías que se manejan en el mundo del espectáculo es la supuesta violencia existente en el matrimonio.

Ante los crecientes rumores sobre la violencia doméstica, el exvocalista de La Original Banda Limón reveló algunos detalles sobre su relación con Janney Marín Rivera, verdadero nombre de la hija de Jenny Rivera.

“Nunca en la vida he golpeado a una mujer, ni en mi pasado ni en mi presente y espero en Dios que ni en mi futuro. Y cuando veo que no me siento bien busco cómo puedo arreglar eso. Fui a un centro espiritual de rehabilitación y definitivamente te cambia la vida”, reiteró en cantante en una entrevista transmitida en el programa Suelta la Sopa.

Incluso, Lorenzo citó parte de la canción “Échame a mí la culpa”, tema interpretado por Luis Miguel, para resaltar que se responsabiliza de la ruptura, pese a que aclaró que ninguno de los dos tiene toda la responsabilidad de esta.

Méndez reconoció que tuvo problemas de depresión a poco tiempo de haber contraído nupcias con Chiquis Rivera debido a los múltiples cambios que vivió ese año.

Fue el año que nos casamos. Hubieron muchos cambios en Lorenzo que se canalizaron y ella resistió, estuvo ahí para mí, me apoyó en todo”, declaró.

“Yo necesito y ella necesita reencontrarnos, hay muchas cosas que se tienen que arreglar dentro de mí y de ella, pero somos amigos todavía. Si terminamos o no juntos, con que estemos felices los dos me quedo tranquilo”, añadió.

Respecto a sus adicciones, el intérprete asegura que no volvió a consumir ningún tipo de sustancia tras salir del Centro de Rehabilitación religioso, al que entró por voluntad propia.

"Ella lo sabe, estoy completamente limpio, después de eso nos separamos. Fue por temor a estar otra vez de gira y yo mismo de regresar al mundo, a la música”.

Otros de los rumores desmentidos por el Lorenzo Méndez es la supuesta prohibición de retomar su carrera musical hecha por Chiquis Rivera.