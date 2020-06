Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez confirman separación

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron de acuerdo con el cantante quien lanzó un comunicándose redes sociales dejando a todos sorprendidos, pues aunque ya se había dicho que el matrimonio pasaba por momentos difíciles nunca se imaginaron que se dejarían.

Por medio del presente comunicado quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones, dice el comunicado de Lorenzo Méndez.

Por su parte Chiquis Rivera decidió hablar para el programa Hoy sobre su separación pues ambos cantantes han sido duramente criticados en redes sociales, ya que muchos aseguran que la separación se debe solamente para tener publicidad para el nuevo disco de la cantante Playlist.

Ahorita sí nos estamos dando un espacio hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio es la verdad dijo la grupera.

Por si fuera poco los fans también opinaron sobre el tema en redes sociales, donde todo se vio muy acalorado, ya que muchos arremetieron en contra de los dos.

Que casualidad que lanza un disco y ahora dice que esta separándose de Lorenzo pura publicidad siempre burlándose de la gente si no, no venden, "Que bien que se separo de Lorenzo no se merece una mujer así que solo que trata de agarrar de la fama de Jenni", escribió un internauta.

Cabe mencionar que Lorenzo Méndez le pidió respeto a la prensa para que no tocaran el tema de su separación, pero varios programas de espectáculo han dicho que no descansaran.

