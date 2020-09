Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez confirman separación definitiva

Chiquis Rivera tiene a todos impactados en estos momentos, ya que decidió separarse definitivamente de Lorenzo Méndez, con quien estuvo cuatro años, así lo dio a conocer en Instagram la cantante de 35 años en Instagram con un mensaje con que deja todo aclarado.

Con el corazón pesado...les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni “publicidad”, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso, escribió Chquis Rivera.

Hace unos meses Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se habían separado y quien informó sobre dicha separación al parecer había sido el hermano menor de la cantante, quien al parecer culpaba a Lorenzo Méndez de haber hecho algo malo, aunque nunca se especifico que fue lo que hizo el cantante, incluso Chiquis Rivera omitió los motivos por los cuales ambos se habían separado en ese momento.

Incluso Lorenzo Méndez lanzó un comunicado a principios de junio donde explicaba que su matrimonia tenía algunos problemas, por lo que decidió darse un espacio alejado de Chiquis Rivera, con quien siempre se le vio muy feliz de acuerdo con sus fans.

Por medio del presente comunicado quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones, decía el comunicado de Lorenzo Méndez.

En las últimas publicaciones de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, se les miraba muy unidos, pues se les miraba muy juntos en las fotos, pero al final las cosas no salieron como ambos pensaron, pues decidieron separarse como bien mencionó Chiquis Rivera fue de una manera amistosa.

Como era de esperarse las redes ya reaccionaron y comenzaron hacer todo tipo de comentarios relacionados con su relación la cual ya se venía desmoronando desde hace tiempo según los seguidores de ambos cantantes.

"Se ven muy hermosos pero ya me imagino los pleitazos que se avientan afuera de las redes", "Estoy confundida esta foto es de hace seis días y acabo de ver en otra que se están separando", "Hace seis días se amaban", "Otra vez se separan cheque pues . Ya no los sigo mejor me cansaron", "Que tristeza que dejes a un buen hombre", "El amor entre pareja no tiene comparación con nada", escribieron las redes sociales.