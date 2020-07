Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están contagiados con COVID-19, revela ella

México. Los cantantes y esposos Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están contagiados con coronavirus COVID-19, revela ella a través de un video que coloca en su cuenta personal de Instragram. Hace unos días uno de los hermanos de ella dio a conocer erroneamente que se habían contagiado, pero no era verdad y ahora sí lo es.

Chiquis detalla en el video que tras realizarse la prueba de coronavirus resultaron positivos ella y Lorenzo su esposo. Con esta son tres veces las que se hace la prueba de COVID-19, y desafortunadamente salió positovo.

Me hice la prueba de COVID es la tercera vez que me la hago por precauciones, me la hice el día de ayer y me llegaron hoy (los resultados) que sí tengo COVID-19."

Me siento muy bien, pero si me he sentido un poquito cansada, no tengo calentura, no me duele el cuerpo, no puedo probar”, explica la cantante, hija de la fallecida Jenni Rivera.