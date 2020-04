Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están de luto por la muerte de un ser amado

Los cantantes y esposos Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hablan en entrevista de lo mal que la pasaron tras el fallecimiento de un ser amado con el que compartían su hogar.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez lamentan profundamente que su mascota, a quien habían puesto el nombre de Dallas Méndez, haya dejado de vivir. Lo consideraban como un hijo.

En septiembre pasado, la pareja dijo en sus redes que tenían un nuevo integrante en su familia y habían decidido llamarlo Dallas Méndez.

A Chiquis, en una entrevista con El Break de las 7 de Univision, la reportera la cuestionó por su mascota y sorprendió con su respuesta.

No lo he dicho. El 14 de noviembre falleció Dallas”. Y no pudo evitar ponerse triste por unos instantes, al igual que Lorenzo, quien se encontraba a su lado.