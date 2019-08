Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ponen ultimátum a Claudia Galván

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han tenido una pelea mediática con Claudia Galván, ex esposa del ex vocalista de La Original Banda el Limón. De acuerdo con el programa Suelta la Sopa de Telemundo, recientemente presentaron un nuevo documento ante la corte, se trata de un replanteamiento de la demanda por difamación que interpusieron en contra de Claudia en 2018.

De acuerdo con dicho documento legal, en diversas ocasiones Claudia Galván comentó que "Lorenzo es un mal padre, es irresponsable, drogadicto y borracho".

Otras supuestas difamaciones por parte de la ex esposa del cantante, fueron al referirse a Chiquis Rivera con una palabra vulgar que significa prostituta y por señalar que "no tiene relevancia como cantante". Claudia Galván también declaró tiempo atrás que la hija de la fallecida Jenni Rivera "sufrió una supuesta enfermedad de transmisión sexual", además de llamarla "gorda".

Ante esto Claudia Galván acudió a la corte para responder por la demanda de difamación en su contra. Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca señaló estar dispuesta a no hablar más de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, pero pide que tampoco hablen más de ella.

Así mismo ofreció disculpas a Chiquis Rivera por haberla llamado "gorda".

Por otra parte la cantante aseguró que no venderá el material de su boda con Lorenzo Méndez, por lo que publicará todos los detalles en un video que dará a conocer en YouTube.

“No lo quise vender, me ofrecieron también vender el video después de la boda. No se trata de eso, en verdad, mucha gente dice ‘lo vas a subir a tu canal de YouTube, vas a hacer dinero’, pero en realidad, uno no hace dinero en YouTube, uno tiene que tener millones de suscriptores”, comentó ante los medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de México.

Aunque no tiene una fecha exacta para la publicación de este material, pero espera lanzarlo la próxima semana.