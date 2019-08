Chiquis Rivera y la enfermedad que podría afectar su fertilidad

Chiquis Rivera fue operada de emergencia en octubre pasado por la endometriosis que padece; en una charla que tuvo con MezcalTV, la esposa del cantante Lorenzo Méndez comentó que esta enfermedad podría impedir que tenga hijo. “Me estoy tratando de curar con hierbas naturales, hierbas chinas y me están ayudando muchísimo.

Me siento muy bien, me siento como que las hormonas ya no andan así muy locas, y espero que cuando vayamos al doctor esté mejor, que ya no esté el quiste, en el nombre sea Dios.

Al preguntarle a Chiquis Rivera se podría quedar embarazada dicha enfermedad, mencionó: "dice el doctor que ahorita puedo, pero que si me dejo los quistes o no me salen que puede eso afectar mi fertilidad, así que es muy importante cuidarnos los quistes. Me han salido ya tres, así que el doctor dice 'si quieres que te vayan completamente, tienes que embarazarte'".

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez por el momento no tienen entre sus planes tener hijos, quieren disfrutar de su reciente matrimonio y enfocarse en sus respectivas carreras en el mundo de la música.

Yo creo que en dos añitos, lo que Dios quiera, realmente, si Dios dice que en dos meses, como dice Lorenzo ‘bienvenido el baby’.

"Pero ahorita sí nos estamos enfocando los dos en nuestra carrera y disfrutando de su hija Victoria, que tiene 9 años y está en una muy buena edad y queremos pasearla y todo”, manifestó la hija de Jenni Rivera en la entrevista para MezcalTV.

¿Qué es la endometriosis?

Se produce cuando pequeñas partes del tejido que recubren el útero (endometrio) crecen en otros órganos pélvicos, como en los ovarios o las trompas de Falopio. Fuera del útero, el tejido endometrial se engrosa y sangra al igual que el endometrio normal durante el ciclo menstrual.

Los síntomas más comunes son el dolor y la menstruación irregular; hay tratamientos efectivos disponibles, como las hormonas y la escisión quirúrgica.