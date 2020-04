Chiquis Rivera y la intensa relación que tuvo con Ángel del Villar

Una de las relaciones más intensas del mundo grupero sin duda alguna fue la que tuvo Chiquis Rivera con el empresario Ángel del Villar, con quien duró cuatro años e incluso estuvieron a casi nada de pisar el altar, pero por motivos personales terminaron.

Aunque Chiquis está felizmente casada con Lorenzo Méndez, muchos se preguntan porque no siguió con del Villar a quien miraban como un excelente partido para ella, pero todo se arruinó tras el éxito que tuvo la cantante en Estados Unidos.

Y es que Ángel no quiso que Chiquis estuviera viajando tanto, pues quería que la grupera fuera una mujer de casa y que solo le ayudara a él, por lo que la hija de Jenni Rivera, prefirió realizar una carrera para mantener vigente el legado de su madre.

"Gracias a Dios me empezó a ir muy bien en mi carrera y estaba pa'ya y pa'ca y que Univisión y Telemundo y viajaba mucho y a él no le gustó, lo empezó a gustar la verdad, no le gustó el dijo "yo quiero una mujer que este en mi casa y que me ayude a mi", dijo Chiquis en una entrevista.

Cabe mencionar que los internautas le siguen diciendo a Chiquis y al mismo Ángel del Villar, quien también se casó hace un par de semanas que entre los dos sigue habiendo amor.

"Es tan obvio que esta mujer todavía quiere a este muchacho y se le notan los celos y todas las emociones de una mujer enamorada", "Que bonita pareja que lástima que ya no estén juntos ojalá que vuelvan", escribieron en redes.

