Chiquis Rivera y su mega trasero en lencería opaca a Yanet García

Chiquis Rivera reventó las redes sociales al dejarse ver en una ajustada lencería y presumió su enorme trasero dejando en claro que Yanet García el motivo de la foto su cumpleaños, el cual va empezado.

Con más de 125 mil likes la cantante encendió Instagram pues heredó el trasero de su madre, Jenni Rivera por lo que ahora explota a lo máximo su sensualidad con ajustadas prendas pues no es la primera vez que Chiquis se deja ver sexy para sus fans.

En fotos anteriores se le puede ver a Chiquis con atrevidos vestidos los cuales llevan escotes demasiado escandalosos por lo que se ha convertido en la más ardiente de la dinastía Rivera.

"Para aquellos de ustedes que hacen todo lo posible por derribarme, arruinar mi día y tomar mi alegría, bueno ... ¡pueden besarme el... Muy feliz cumpleaños para mí. #FlawsAndAll Celebrando un año más de la vida, a mi manera! Gracias a DIOS!!!", escribió la cantante en su publicación.

"Ay que manera de celebrar la vida !!!! Bella felicidades..!!", "Los demás que hablen, eres una gran mujer, disfruta tu día y que los Haters se ahoguen en las tonterías que dicen. Happy birthday Queen Bee", "Feliz cumpleaños Patrona que Dios te siga bendiciendo con muchos años mas de vida y salud", fueron algunos comentarios que recibió Rivera.

Por si fuera poco hace unos días se dio a conocer que su madre dejó once temas inéditos los cuales saldrán a la luz en las próximas semanas y aunque ningún fan tiene idea de que tratarán las canciones, Rosie Rivera hermana de la fallecida artista, ya escuchó un tema y rompió en llanto en sus redes sociales.

"Al escuchar esto primeramente soy fanática y sonrió porque me gustó escuchar lo nuevo de ella, se me llenó toda el alma nunca había escuchado esta canción, algo nuevo de ella es como revivir una parte de mi que está durmiendo me encanta escuchar la claridad y fuerza en su voz y pensar que esto fue grabado en el 2011, 2012, pero la verdad no sé...", dijo Rosie en el video.